Об этом он написал в Twitter.
Трамп раскритиковал демократов, требуя от них обеспечить честный процесс рассмотрения дела об импичменте в Сенате.
Он назвал лидера демократов в Сенате Чака Шумера “слезливым”, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси “нервозной”, главу комитета по разведке Адама Шиффа – “изворотливым” и “коррумпированным”.
“Слезливый Чак Шумер заявил, что американцы хотят честного процесса в Сенате. Правда же, но почему нервозная Нэнси Пелоси и коррумпированный изворотливый Адам Шифф не обеспечили честный процесс в Палате представителей? Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!” – написал Трамп.
25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.
Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.
Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
- 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.