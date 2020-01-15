Американский президент Дональд Трамп считает, что слушания в Палате представителей по делу об импичменте – самые предвзятые в истории США.

Об этом он написал в Twitter.

Трамп раскритиковал демократов, требуя от них обеспечить честный процесс рассмотрения дела об импичменте в Сенате.

Он назвал лидера демократов в Сенате Чака Шумера “слезливым”, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси “нервозной”, главу комитета по разведке Адама Шиффа – “изворотливым” и “коррумпированным”.

“Слезливый Чак Шумер заявил, что американцы хотят честного процесса в Сенате. Правда же, но почему нервозная Нэнси Пелоси и коррумпированный изворотливый Адам Шифф не обеспечили честный процесс в Палате представителей? Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!” – написал Трамп.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.