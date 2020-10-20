Об этом он заявил во время звонка в свой предвыборный штаб, сообщает Reuters.
Такое заявление Трамп сделал из-за того, что у них с Фаучи расходятся мнения относительно того, как лучше справиться с пандемией коронавируса.
До этого Фаучи открыто жаловался на то, что его цитируют в рекламе предвыборной кампании Трампа, а также сказал в интервью на телеканале CBS, что не удивлен тем, что Трамп заразился коронавирусом.
“Фаучи – это катастрофа. Если бы я послушал его, у нас было бы 500 тысяч смертей”, – сказал Трамп, добавив, что Фаучи – “хороший парень”.
Также он отметил, что американцы сильно устали от ограничений из-за пандемии.
“Люди говорят: “Просто оставьте нас в покое. Они устали. Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов”, – сказал Трамп.
При этом, сенатор-республиканец Ламар Александер назвал Фаучи “одним из самых выдающихся государственных служащих страны”.
“Если бы больше американцев обратили внимание на его совет, у нас было бы меньше случаев COVID-19, и было бы безопаснее вернуться в школу, на работу и поесть”, – сказал он.
К слову, что 79-летний Фаучи с 1984 года является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.