Об этом он заявил во время звонка в свой предвыборный штаб, сообщает Reuters.

Такое заявление Трамп сделал из-за того, что у них с Фаучи расходятся мнения относительно того, как лучше справиться с пандемией коронавируса.

До этого Фаучи открыто жаловался на то, что его цитируют в рекламе предвыборной кампании Трампа, а также сказал в интервью на телеканале CBS, что не удивлен тем, что Трамп заразился коронавирусом.

“Фаучи – это катастрофа. Если бы я послушал его, у нас было бы 500 тысяч смертей”, – сказал Трамп, добавив, что Фаучи – “хороший парень”.

Также он отметил, что американцы сильно устали от ограничений из-за пандемии.

“Люди говорят: “Просто оставьте нас в покое. Они устали. Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов”, – сказал Трамп.

При этом, сенатор-республиканец Ламар Александер назвал Фаучи “одним из самых выдающихся государственных служащих страны”.

“Если бы больше американцев обратили внимание на его совет, у нас было бы меньше случаев COVID-19, и было бы безопаснее вернуться в школу, на работу и поесть”, – сказал он.

К слову, что 79-летний Фаучи с 1984 года является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.