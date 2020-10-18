Президенту Дональду Трампу нравится высмеивать словесные промахи своего соперника Джо Байдена, но в субботу Трамп и сам попал в оплошность, когда говорил о президенте Франции Эммануэле Макроне и фактически понизил его в должности.

Об этом сообщил телеканал France 24.

Оговорка Трампа, понизившего Макрона до премьер-министра, произошла, когда он выступал на предвыборном митинге в Мичигане.

Трамп говорил о старом торговом соглашении NAFTA ((North American Free Trade Agreement) с Канадой и Мексикой, которое он назвал невыгодным для Америки и настаивал на пересмотре условий. А еще Трамп говорил о Парижском климатическом соглашении.

“Знаете, что еще я остановил? Парижскую хартию по климату. Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил его о том, как обстоят дела, как сделка? Дела не очень. Я сэкономил вам триллионы долларов, никто бы этого не сделал. Я сказал, что это была катастрофа, они в основном хотели забрать наше богатство”, – сказал Трамп.

Напомним, что в октябре 2019-го, Трамп случайно назвал Зеленского “новым российским президентом”.