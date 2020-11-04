Трамп назвал результаты Байдена в некоторых штатах «очень странными»

Об этом он написал в своем Twitter.

“Вчера вечером я лидировал, чаще уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях этими штатами руководят демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом исчезать, когда они стали подсчитывать “неожиданные” пачки бюллетеней. Очень странно, и “опросчики” исторически просчитались!” – написал Трамп.

Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.