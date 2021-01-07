Дональд Трамп после оглашения официальных данных подсчета голосов выборщиков в Конгрессе заявил, что его президентство было величайшим в истории США.

Об этом сообщает телеканал CNN.

После официального подтверждения Коллегией выборщиков победы Джо Байдена президент Трамп заявил, что это решение “знаменует собой конец величайшего первого срока в истории президентства”.

При этом Трамп снова заявил, что не согласен с результатами выборов, так как “факты подтверждают меня (президентом, – ред.)”.

“Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой”, – сказал Трамп.

Стоит отметить, что именно фейковые заявления Трампа о якобы фальсификации выборов стали причиной масштабного митинга в Вашингтоне 6 января. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходило.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

В результате протестов погибли четыре человека.