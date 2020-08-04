Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok в стране запретят до 15 сентября. Но этого можно будет избежать, если китайская компания-разработчик передаст все права США.

Об этом сообщает The New York Times.

Приложение может купить Microsoft или какая-либо другая компания.

“Мы установили дату – примерно 15 сентября, приложение TikTok тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно”, – сказал американский президент.

Также Трамп добавил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в бюджет США.

СПРАВКА. TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярным в других странах. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.