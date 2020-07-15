Об этом сообщило американское издание The Hill.
По словам президента США Дональда Трампа, Китай следует привлечь к ответственности за распространение коронавируса.
“Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой”, – заявил он.
Отмечается, что первая фаза торгового соглашения между Китаем и США была подписана в начале 2020 года. При этом уже в мае Трамп хотел разорвать ее, обвиняя Китай в приложении недостаточных усилий для борьбы с пандемией.
Первая фаза сделки предусматривала импорт Китаем американских сельхохозяйственных товаров на сумму в 36,5 млрд долларов в 2020 году.
- Ранее Трамп анонсировал санкции против Китая за “подрыв автономии” Гонконга.