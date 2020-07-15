Соединенные Штаты Америки не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между государствами.

Об этом сообщило американское издание The Hill.

По словам президента США Дональда Трампа, Китай следует привлечь к ответственности за распространение коронавируса.

“Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой”, – заявил он.

Отмечается, что первая фаза торгового соглашения между Китаем и США была подписана в начале 2020 года. При этом уже в мае Трамп хотел разорвать ее, обвиняя Китай в приложении недостаточных усилий для борьбы с пандемией.

Первая фаза сделки предусматривала импорт Китаем американских сельхохозяйственных товаров на сумму в 36,5 млрд долларов в 2020 году.