Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша на выборах главы государства в ноябре.

Об этом сообщает CNBC.

Так он ответил на соответствующий вопрос.

Журналист спросил президента, согласится ли он на мирную передачу власти: “выигрыш, проигрыш или ничью”.

Трамп сказал, что президентские выборы он выиграет и передачи власти не будет.

“Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение”, – заявил он.

Также нынешний американский лидер возмутился на тему того, как будет проходить процесс голосования. Он имел в виду возможность голосовать по почте, а не в избирательном участке.

По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и “демократы знают это лучше, чем кто-либо еще”.

В ответ на такое заявление Трампа в штабе демократов сказали:

“На этих выборах все решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома”.