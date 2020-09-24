Об этом сообщает CNBC.

Так он ответил на соответствующий вопрос.

Журналист спросил президента, согласится ли он на мирную передачу власти: “выигрыш, проигрыш или ничью”.

Трамп сказал, что президентские выборы он выиграет и передачи власти не будет.

“Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение”, – заявил он.

Также нынешний американский лидер возмутился на тему того, как будет проходить процесс голосования. Он имел в виду возможность голосовать по почте, а не в избирательном участке.

По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и “демократы знают это лучше, чем кто-либо еще”.

В ответ на такое заявление Трампа в штабе демократов сказали:

“На этих выборах все решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома”.

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  • 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
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  • 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.