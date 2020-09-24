Об этом сообщает CNBC.
Так он ответил на соответствующий вопрос.
Журналист спросил президента, согласится ли он на мирную передачу власти: “выигрыш, проигрыш или ничью”.
Трамп сказал, что президентские выборы он выиграет и передачи власти не будет.
“Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение”, – заявил он.
Также нынешний американский лидер возмутился на тему того, как будет проходить процесс голосования. Он имел в виду возможность голосовать по почте, а не в избирательном участке.
По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и “демократы знают это лучше, чем кто-либо еще”.
В ответ на такое заявление Трампа в штабе демократов сказали:
“На этих выборах все решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома”.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.
- 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.