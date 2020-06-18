Президент США Дональд Трамп был против того, чтобы предоставить Украине военную помощь и искал способ оправдать такое решение.

Об этом написал экс-советник Трампа Джон Болтон в книге “Комната, где это произошло”, сообщает американский телеканал СNN.

Болтон отметил, что в кейсе “Украиногейта” демократы смотрели “не туда”. По его словам, Трамп заслуживает импичмента, так как не раз принимал те или иные решения, не думая о стране, а лишь рассчитывая на переизбрание во втором сроке. В частности, он утверждает, что Трамп инициировал закрытие некоторых уголовных дел.

Действия Трампа на внешнеполитической арене Болтон назвал “необоснованными и импульсивными”, заявив, что президент США должен был покинуть занимаемую должность не из-за скандала с Украиной, а именно из-за совокупности внешнеполитических решений.

Болтон отметил, что Трамп действительно искренне считал, что власти Украины действуют против него, и верил в теории заговора, которые распространяли его личный адвокат Руди Джулиани и другие советники.

При этом Болтон подчеркнул, что решение о замораживании военной помощи Киеву для того, чтобы оказать давление на президента Владимира Зеленского, “крайне расстроило его” и он был вынужден обратиться с жалобой к главе министерства юстиции и к юридическому советнику Белого дома.

“Я думал, что вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента”, – отметил он.