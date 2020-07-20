Действующий президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп не исключил, что не признает результаты грядущих выборов.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу Fox News.

Во время интервью Трамп заявил, что именно он победит на выборах, поскольку президентом не может стать человек, “которого умственно застрелили”.

Также Трамп отметил, что не любит проигрывать.

“Из меня плохой неудачник. Я не люблю проигрывать. Я не проигрываю слишком часто. Я не люблю проигрывать”, — сказал он.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что идея демократов провести голосование по почте в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов.

Напомним, ранее заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.

Журналист Уоллес спросил Трампа, значат ли его заявления, что он не примет результаты выборов.

“Нет, мне нужно увидеть”, — ответил президент.

Тогда Уоллес снова уточнил, согласится ли Трамп принять результаты. Президент не дал однозначного ответа, но возможность непризнания результатов не исключил.