Президент США Дональд Трамп не передал власть вице-президенту Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме пояснили, что президент чувствует себя хорошо, поэтому может и дальше выполнять функциональные обязанности и принимать решения государственного значения.

“Президент будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней”, – заявили в Белом доме.

Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.