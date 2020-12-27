Об этом сообщает BBC.
Пакет на сумму 900 миллиардов долларов был одобрен Конгрессом после нескольких месяцев сложных переговоров. Он включает выплаты помощи по безработице и запрет на выселение.
По словам Трампа, он хочет увеличить людям единовременные выплаты, чтобы они получили 2000 долларов вместо 600, но республиканцы в Конгрессе не согласились на такие изменения.
Поздно вечером 26 декабря Трамп снова отстаивал свою позицию по этому вопросу в Twitter, обвинив Китай во вспышке коронавируса.
Байден назвал отказ Трампа подписать законопроект уходом от ответственности.
“Это день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами из-за отказа президента Дональда Трампа подписать законопроект об экономической помощи, одобренный Конгрессом подавляющим и двухпартийным большинством”, – сказал Байден.
Он высоко оценил пример членов Конгресса, которые пошли на компромисс и достигли двухпартийного соглашения, добавив: “Президент Трамп должен присоединиться к ним и убедиться, что миллионы американцев могут поставить еду на стол и сохранить крышу над головой в этот праздничный период”.
- Ранее сообщалось, что президент США Трамп призвал Конгресс внести поправки в законопроект о помощи от коронавируса на сумму 900 миллиардов долларов, который включает в себя прямые выплаты всем американцам. Трамп заявил, что в документ следует внести поправки, увеличив сумму индивидуальной финансовой помощи.