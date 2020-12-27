Миллионы американцев временно лишились пособия по безработице после того, как президент Дональд Трамп не подписал закон о помощи при COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Пакет на сумму 900 миллиардов долларов был одобрен Конгрессом после нескольких месяцев сложных переговоров. Он включает выплаты помощи по безработице и запрет на выселение.

По словам Трампа, он хочет увеличить людям единовременные выплаты, чтобы они получили 2000 долларов вместо 600, но республиканцы в Конгрессе не согласились на такие изменения.

Поздно вечером 26 декабря Трамп снова отстаивал свою позицию по этому вопросу в Twitter, обвинив Китай во вспышке коронавируса.

Байден назвал отказ Трампа подписать законопроект уходом от ответственности.

“Это день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами из-за отказа президента Дональда Трампа подписать законопроект об экономической помощи, одобренный Конгрессом подавляющим и двухпартийным большинством”, – сказал Байден.

Он высоко оценил пример членов Конгресса, которые пошли на компромисс и достигли двухпартийного соглашения, добавив: “Президент Трамп должен присоединиться к ним и убедиться, что миллионы американцев могут поставить еду на стол и сохранить крышу над головой в этот праздничный период”.