Об этом пишет издание VICE.

В 2018 году Джо Экзотика арестовали по 17 федеральным обвинениям: в подделке документов, убийстве пяти тигров и попытке заказного убийства владелицы конкурирующего зоопарка Кэрол Баскин.

Суд Оклахомы приговорил его к 22 годам тюрьмы, но Джо Экзотик отрицал свою вину и просил Трампа о помиловании.

Трамп не включил Джо Экзотика в список на помилование. На это Джо Экзотик сказал, что он “слишком гей”, чтобы получить прощение от Трампа. Отметим, что Джо Экзотик открытый гей, живший одновременно с двумя мужьями.

“Я был слишком невиновен и слишком гей, чтобы заслужить помилование от Трампа. Боже, были ли мы все настолько глупы, полагая, что он (Трамп) на самом деле стоял за равное правосудие? Его коррумпированные друзья на первом месте”, – написал Экзотик в Twitter.

I was too innocent and too GAY to deserve a Pardon from Trump. I only mattered to Don Jr. when he needed to make a comment about me to boost his social media post. Boy were we all stupid to believe he actually stood for Equal Justice? His corrupt friends all come first. pic.twitter.com/ysGfwnqlHi

— Joe Exotic (@joe_exotic) January 20, 2021