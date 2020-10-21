Президент США Дональд Трамп, во время записи 60-минутного интервью, неожиданно прервал его и ушел, заявив, что "материала уже достаточно".

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Это было интервью для программы “60 минут” на телеканале CBS. Но вместо 60-ти, Трамп разговаривал с журналисткой Лесли Стил только 45 минут.

Во второй части съемок он должен был отвечать на вопросы вместе с вице-президентом Майклом Пенсом, но не пришел.

Этот выпуск программы “60 минут” выйдет в воскресенье, 25 октября.

Когда информацию об этом опубликовали в Сети, Трамп пригрозил, что вправе выпустить записанное интервью даже раньше запланированного времени.

“Я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Стил из “60 минут” до эфира! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью”, – написал Трамп.

Президент также обвинил Стил в том, что она пришла на интервью без маски.

Но на телеканале ответили, что фото ведущей без маски, которое опубликовал Трамп, было сделано уже после того, как президент ушел. При этом, она была в маске с момента прихода в Белый дом.

К слову, в этой же программе покажут интервью кандидата от Демократической партии Джо Байдена и кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис.