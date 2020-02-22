Об этом сообщает Washington Post.
В понедельник, 17 февраля, США эвакуировали своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. В процессе у 14 из 328 туристов медики обнаружили симптомы коронавируса.
Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выступали категорически против инициативы Госдепа забрать зараженных американцев, посадив их на отдельные места в самолете.
В двух самолетах Boeing 747, предназначенных для эвакуации граждан, было 18 посадочных мест, закрытых специальным пластиковым материалом с четырех сторон.
После того как самолеты с американцами прибыли в США, всех пассажиров поместили в карантин, а тех, у кого были симптомы коронавируса, проверили повторно. У 11 из них заражение подтвердилось. У двоих пассажиров заражение не подтвердилось и один все еще ждет результатов.
Президенту Трампу о таком решении сообщили после того, как эвакуированные граждане уже были на территории страны.
Он поддержал мнение CDC, отметив, что чиновники Госдепа подвергли риску заражения коронавирусом не только тех американцев, которые возвращались в одном самолете с зараженными, но также медиков и членов экипажа.
Как оказалось, больных коронавирусом по прилету в США определили в изолятор, не сообщив об этом Трампу.
Как известно, карантин на лайнере Diamond Princess длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.
- У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
- На круизном лайнере вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира.
- Европейский союз заявил о готовности профинансировать расходы на эвакуацию граждан стран-членов с круизного лайнера Diamond Princess. Из Италии в Японию уже отправили два спецрейса с медицинскими работниками на борту.
- Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.