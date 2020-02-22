Президент США Дональд Трамп недоволен, что Госдеп принял решение эвакуировать некоторых американских граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Америку, несмотря на то, что они были заражены коронавирусом.

Об этом сообщает Washington Post.

В понедельник, 17 февраля, США эвакуировали своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. В процессе у 14 из 328 туристов медики обнаружили симптомы коронавируса.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выступали категорически против инициативы Госдепа забрать зараженных американцев, посадив их на отдельные места в самолете.

В двух самолетах Boeing 747, предназначенных для эвакуации граждан, было 18 посадочных мест, закрытых специальным пластиковым материалом с четырех сторон.

После того как самолеты с американцами прибыли в США, всех пассажиров поместили в карантин, а тех, у кого были симптомы коронавируса, проверили повторно. У 11 из них заражение подтвердилось. У двоих пассажиров заражение не подтвердилось и один все еще ждет результатов.

Президенту Трампу о таком решении сообщили после того, как эвакуированные граждане уже были на территории страны.

Он поддержал мнение CDC, отметив, что чиновники Госдепа подвергли риску заражения коронавирусом не только тех американцев, которые возвращались в одном самолете с зараженными, но также медиков и членов экипажа.

Как оказалось, больных коронавирусом по прилету в США определили в изолятор, не сообщив об этом Трампу.

Как известно, карантин на лайнере Diamond Princess длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.