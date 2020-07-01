Об этом он написал в Twitter.
Трамп отметил, что пандемия нанесла огромный ущерб США, и смотря на это, он “все больше и больше злится на Китай”.
“Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди видят это и я это чувствую”, – написал Трамп.
Стоит отметить, что Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении коронавирусной инфекции и сокрытии информации о вспышке вируса.
- ВОЗ отправит в Китай группу экспертов на поиск источника происхождения коронавируса
- Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что видел доказательства, согласно которым коронавирус COVID-19 разработали в лаборатории Китая.
- Китайские власти утверждают, что не задерживали и не скрывали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).