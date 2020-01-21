Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе прокомментировал свои отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, заявив, что они "любят друг друга".

Трансляцию выступления осуществляло издание The Guardian.

“Наши отношения с Китаем сейчас, вероятно, лучше, чем когда-либо. У нас была черная полоса во взаимоотношениях. Президент Китая Си Цзиньпин – потрясающий лидер. Он отстаивает интересы Китая, а я – США. Но, невзирая на это, мы любим друг друга”, – заявил Трамп.

По словам американского лидера, Китай в ходе переговоров по подписанию первой части торгового соглашения с США согласился уважать интеллектуальную собственность и устранять торговые барьеры, открыть финансовый сектор и поддерживать стабильность валюты.

Трамп уточнил, что очередной раунд переговоров начнется в ближайшее время. Он добавил, что большая часть тарифов на китайские товары останется в силе на время второй фазы переговоров.

(На видео – с 1 часа 7 мин.)