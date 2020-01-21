Трансляцию выступления осуществляло издание The Guardian.
“Наши отношения с Китаем сейчас, вероятно, лучше, чем когда-либо. У нас была черная полоса во взаимоотношениях. Президент Китая Си Цзиньпин – потрясающий лидер. Он отстаивает интересы Китая, а я – США. Но, невзирая на это, мы любим друг друга”, – заявил Трамп.
По словам американского лидера, Китай в ходе переговоров по подписанию первой части торгового соглашения с США согласился уважать интеллектуальную собственность и устранять торговые барьеры, открыть финансовый сектор и поддерживать стабильность валюты.
Трамп уточнил, что очередной раунд переговоров начнется в ближайшее время. Он добавил, что большая часть тарифов на китайские товары останется в силе на время второй фазы переговоров.
(На видео – с 1 часа 7 мин.)
- Ранее США и Китай заключили первую часть торгового соглашения. Сообщалось, что Вашингтон не планирует снижать пошлины на китайские товары до следующих президентских выборов, которые состояться в ноябре 2020 года.
- 1 сентября 2019 года США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. Так, вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснулось товаров более чем на 250 миллиардов долларов.