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Трамп обещает мирную передачу власти Байдену

Президент Дональд Трамп пообещал мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

Четверг, 7 января 2021, 12:08

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня (президентом, – ред.), тем не менее, 20 января будет организованный переходный период”, – говорится в заявлении Трампа.

Tasos Katopodis/Getty Images

При этом Трамп считает свое президентство величайшим в истории США.

“Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой”, – сказал Трамп.

Напомним, что Конгресс официально подтвердил победу Джо Байдена над президентом Трампом.

В среду, 6 января, в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп

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