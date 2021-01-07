Трамп обещает мирную передачу власти Байдену

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня (президентом, – ред.), тем не менее, 20 января будет организованный переходный период”, – говорится в заявлении Трампа.

При этом Трамп считает свое президентство величайшим в истории США.

“Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой”, – сказал Трамп.

Напомним, что Конгресс официально подтвердил победу Джо Байдена над президентом Трампом.

В среду, 6 января, в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.