Трамп обещает мирную передачу власти Байдену

Об этом сообщает телеканал CNN.
“Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня (президентом, – ред.), тем не менее, 20 января будет организованный переходный период”, – говорится в заявлении Трампа.
При этом Трамп считает свое президентство величайшим в истории США.
“Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой”, – сказал Трамп.
Напомним, что Конгресс официально подтвердил победу Джо Байдена над президентом Трампом.
В среду, 6 января, в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.
- Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендатский час.
- Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии и другим “федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.
- Член Палаты представителей Ильхан Омара сообщила, что начала готовить документы для подготовки процедуры импичмента Дональда Трампа.