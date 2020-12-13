Трамп обещает наложить вето на законопроект об оборонном бюджете

Об этом он сообщил в Twitter.

“Больше всего от нашего нового законопроекта об обороне выигрывает Китай! Я наложу вето”, – написал он.

Оборонный бюджет США на 2021 включает новые санкции против российских газопроводов “Северный поток” – 2 и “Турецкий поток”.

Сенат США (верхняя палата американского Конгресса) поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021, предусматривающий помощь для Украины в размере $250 млн.

Как отмечает Reuters, решение по оборонному бюджету в Сенате было принято более чем двумя третями голосов. Именно столько нужно для того, чтобы преодолеть возможное вето Дональда Трампа, который ранее угрожал заблокировать законопроект.

Американский лидер занял такую позицию, в частности, из-за того, что документ не предусматривает отмены раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям (таким как Google, Twitter и Facebook) от судебных исков за пользовательский контент, размещаемый на их платформах.