Об этом сообщает американский телеканал CNN.
На меры, связанные с борьбой с коронавирусом будет выделено 50 миллиардов долларов федеральных ресурсов.
В США зарегистрировано более 1200 случаев инфицирования коронавируса, более 50 человек погибли.
Объявление чрезвычайного положения является частью целого ряда мер, которые, как надеется Трамп, могут установить контроль над кризисом в области здравоохранения после недели серьезных колебаний на рынках и сбоев в повседневной жизни.
По словам Трампа, США закупают больше сырой нефти для стратегического резерва.
- У сотрудника Центрального разведывательного управления США в Вашингтоне проявились симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
- Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса.
- У сотрудника офиса сенатора США Марии Кантуэлл диагностирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай CODID-19 на Капитолийском холме.