Сегодня, 13 марта, президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На меры, связанные с борьбой с коронавирусом будет выделено 50 миллиардов долларов федеральных ресурсов.

В США зарегистрировано более 1200 случаев инфицирования коронавируса, более 50 человек погибли.

Объявление чрезвычайного положения является частью целого ряда мер, которые, как надеется Трамп, могут установить контроль над кризисом в области здравоохранения после недели серьезных колебаний на рынках и сбоев в повседневной жизни.

По словам Трампа, США закупают больше сырой нефти для стратегического резерва.