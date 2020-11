Об этом сообщает издание The New York Times.

На заседании Белого дома в среду, 11 ноября, Дональд Трамп со своими советниками обсудил события вокруг выборов. Однако соратники сказали президенту, что его шансы на выигрыш после окончательного подсчета голосов минимальны.

Однако Трамп продолжал давить на своих советников. Он спрашивал, могут республиканские законодатели в ключевых штатах доставить ему голоса и подарить шанс на второй срок.

По словам источников издания, этот разговор не был слишком предметным и серьезным. Хотя у Трампа появилась навязчивая идея остаться в Белом доме любой ценой.

“Он знает, что это закончилось”, – сказал один советник.

Но вместо того, чтобы уступить, Трамп меняет один невероятный сценарий за другим для продолжения пребывания в должности. Пока он обдумывает свое неопределенное будущее после президентства.

Согласно словам нескольких советников и людей, приближенных к президенту, большой стратегии не существует. Трамп просто пытается пережить от одного цикла новостей к следующему.

После выхода из Белого дома Трамп все еще надеется, что миллионы его преданных и энергичных сторонников останутся на его стороне и смогут присоединиться к его планам.

Президент на совещании с советниками заявил, что он победил Байдена 3 ноября, однако присутствующие не уверены, что он сам в это верит. Вместо спокойного требования пересчета голосов, политик выдвинул ряд непонятных обвинений и теории заговора.

Например, в четверг он заявил, что программное обеспечение Dominion украло у него сотни тысяч голосов. Однако источник этой информации крайне сомнительный. Трампу не поверили даже его сторонники.

Советники отметили, что Трамп занимается своим любимым делом – создает спор и наблюдает за ним.

Далее политик заявил, что он будет баллотироваться в 2024 году. Похоже, он пока сам не понимает, правда ли это, но такой шаг может стать прибыльным. С ним могут подписать важный книжный контракт, например. Одно выступление уже не президента Трампа будет стоить кругленькую сумму.

Сейчас Трамп посещает Белый дом и Овальный кабинет. Там он просматривает новости и много думает. Настроение президента мрачное, но он не повышает голос на сотрудников, хотя и его твиты часто написаны большими буквами.

С момента выборов он не дал ни одного публичного выступления, кроме посещения Арлингтонского национального кладбища в День ветеранов.

Отсутствуют и заявления Трампа о коронавирусе, хотя он продолжает прогрессировать.

Несколько советников прямо сказали Трампу, что шансов изменить результат выборов почти нет. Это произошло на встрече с ним в субботу в Белом доме, куда зять президента Джаред Кушнер направил помощников. Даже он разделяет это мнение, хотя всегда поддерживал желание Трампа продолжать воевать.

Большинство республиканцев отказываются признавать проигрыш Трампа, но некоторые политики заявляют, что пандемия продолжается, поэтому необходимо передать власть.

“Слушайте, я обеспокоен этим вирусом. Я не рассматриваю суть дела. Кажется, Джо Байден станет следующим президентом США”, – заявил губернатор Майк Девайн, республиканец штата Огайо.

Карл Роув, неофициальный советник Трампа, в среду написал в The Wall Street Journal, что “завершение этих выборов будет тяжелым, но необходимым шагом на пути восстановления определенное единство и политического равновесия”.

Он также добавил, что Трамп должен мирно передать власть Байдену, чтобы объединить страну.

Между тем Трамп не думает о мирном переходе власти. Он предупредил всех сотрудников Белого дома, чтобы они даже не пытались искать себе новое место работы.

Президент рассматривает возможность освобождения от должности директора ЦРУ Джины Хаспел, хотя некоторые представители администрации заявляли, что он, возможно, не пойдет на это.

Также он серьезно рассердился на Fox News из-за результата в Аризоне. Трамп даже имеет цель создать медиа, которое уничтожит Fox News.

В своем Twitter Трамп заявил, что рейтинг Fox News критически обвалился. И это из-за него.

“Очень грустно наблюдать, как это происходит, но они забыли, что сделало их успешными, что их к этому привело. Они забыли Золотого Гуся. Самая большая разница между выборами 2016 и 2020 года была в FoxNews”, – написал Трамп.

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020