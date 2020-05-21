Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в том, чтобы Джон Байден стал следующим президентом Америки.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Трамп утверждает, что Китай дезинформировал мировую общественность, не предоставляя достоверных данных о путях передачи и распространении коронавируса. Все действия Китая направлены, как он считает, на то, чтобы Джо Байден выиграл президентские выборы.

Он назвал “позором” “дезинформационную и пропагандистскую атаку” Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

“Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!” – написал Трамп.

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

Трамп считает, что Китай в самом начале мог остановить распространение коронавируса, но намерено этого не сделал.

В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США стоит направить свои силы на борьбу с пандемией, а не искать крайних и обвинять во всем Китай.

Он заявил, что мировое сообщество не согласно с действиями США.

“Очевидно, что международное сообщество в целом не согласно с действиями США, которые искажают факты, противоречат самим себе, обвиняют других и подрывают международное сотрудничество в области борьбы с пандемией”, — сказал Лицзянь.

Также китайский дипломат утверждает, что их страна уже не раз проясняла и опровергала ошибочные утверждения, перечисленные в письме, ранее опубликованном президентом США Дональдом Трампом.