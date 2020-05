Об этом Трамп написал в Twitter.

Трамп утверждает, что Китай дезинформировал мировую общественность, не предоставляя достоверных данных о путях передачи и распространении коронавируса. Все действия Китая направлены, как он считает, на то, чтобы Джо Байден выиграл президентские выборы.

Он назвал “позором” “дезинформационную и пропагандистскую атаку” Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

“Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!” – написал Трамп.

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020