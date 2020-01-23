Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам президента, предыдущая администрация задерживала помощь многим странам.

“Демократы и Шифти Шифф, чье выступление перед Сенатом было преисполнено лжи и искажений, отказываются признать, что администрация Обамы задерживала помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику,” – пишет Трамп.

При этом он также по традиции назвал ситуацию с импичментом “охотой на ведьм”.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.