Соответствующие посты Трамп опубликовал в Twitter.
Как сообщалось ранее, европейский нефтегазовый индекс SXEP упал на 13 % после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией из-за снижения официальной цены продажи и намеченных планов по увеличению добычи нефти в следующем месяце.
По мнению Трампа, в падении рынка виноваты РФ, Саудовская Аравия и СМИ.
“Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также фейковые новости, причина падения рынка!” — написал Трамп.
Также американский лидер отметил позитивные, на его взгляд, последствия падения цен.
“Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!” — добавил он.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.