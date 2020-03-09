Соответствующие посты Трамп опубликовал в Twitter.

Как сообщалось ранее, европейский нефтегазовый индекс SXEP упал на 13 % после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией из-за снижения официальной цены продажи и намеченных планов по увеличению добычи нефти в следующем месяце.

По мнению Трампа, в падении рынка виноваты РФ, Саудовская Аравия и СМИ.

“Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также фейковые новости, причина падения рынка!” — написал Трамп.

Также американский лидер отметил позитивные, на его взгляд, последствия падения цен.

“Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!” — добавил он.