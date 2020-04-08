Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что ВОЗ “по каким-то причинам уделяет наибольшее внимание Китаю, несмотря на то, что “в значительной степени (организация – ред.)” финансируется Штатами.
“ВОЗ действительно ошиблась… По каким-то причинам финансируемая в основном за счет Соединенных Штатов организация уделяет наибольшее внимание Китаю. Мы будем следить за ситуацией. К счастью, я отклонил их совет о том, чтобы открыть наши границы для Китая. Почему они дали нам такую неверную рекомендацию?”, — написал Трамп.
- Президент США Дональд Трамп потерял 1 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.