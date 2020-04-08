Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она уделяет наибольшее внимание Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что ВОЗ “по каким-то причинам уделяет наибольшее внимание Китаю, несмотря на то, что “в значительной степени (организация – ред.)” финансируется Штатами.

“ВОЗ действительно ошиблась… По каким-то причинам финансируемая в основном за счет Соединенных Штатов организация уделяет наибольшее внимание Китаю. Мы будем следить за ситуацией. К счастью, я отклонил их совет о том, чтобы открыть наши границы для Китая. Почему они дали нам такую ​​неверную рекомендацию?”, — написал Трамп.