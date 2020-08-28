Об этом сообщает The Guardian.

Во время съезда Республиканской партии, на котором было около тысячи человек, Трамп заявил:

“Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США”.

В своей речи Трамп критиковал своего оппонента – кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Трамп отметил, что сейчас перед избирателями встал выбор: “спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США”.

Съезд республиканцев завершили фейерверком.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.