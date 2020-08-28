Об этом сообщает The Guardian.
Во время съезда Республиканской партии, на котором было около тысячи человек, Трамп заявил:
“Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США”.
В своей речи Трамп критиковал своего оппонента – кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Трамп отметил, что сейчас перед избирателями встал выбор: “спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США”.
Post-speech fireworks that say “Trump 2020” pic.twitter.com/KKyLHqE6Ay
— Peter Stevenson (@PeterStevenson) August 28, 2020
Съезд республиканцев завершили фейерверком.
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.