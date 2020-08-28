Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на предстоящих выборах, как кандидат от Республиканской партии.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время съезда Республиканской партии, на котором было около тысячи человек, Трамп заявил:

“Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США”.

В своей речи Трамп критиковал своего оппонента – кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Трамп отметил, что сейчас перед избирателями встал выбор: “спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США”.

Post-speech fireworks that say “Trump 2020” pic.twitter.com/KKyLHqE6Ay — Peter Stevenson (@PeterStevenson) August 28, 2020

Съезд республиканцев завершили фейерверком.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.