Президент США Дональд Трамп заявил об официальном возвращении к предвыборной кампании, так как полностью выздоровел и не является переносчиком коронавируса COVID-19.

Об этом он заявил во время выступления во Флориде.

Он поблагодарил сторонников за поддержку “в этот непростой период жизни”.

Во Флориде Трамп провел первое массовое мероприятие после того, как стало известно о его заражении.

Теперь он намерен значительно увеличить число поездок по стране и выступлений в рамках предвыборной кампании.

“Как здорово вернуться. Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании”, – сказал Трамп.

Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что последние тесты президента на коронавирус показали отрицательный результат. Врач утверждает, что глава Белого дома не заразен для окружающих.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани опубликовала документ о том, как себя чувствует президент.

В документе сказано, что из клиники Трампа выписывали не только на основании тестов, но и по данным РНК и ПЦР-тестов и анализа вирусной культуры.

“Всеобъемлющие данные, в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о снятии ограничений на распространение инфекций легли в основу оценки, сделанной нашей командой медиков, о не заразности президента”, – сказано в письме Шона Конли.