Об этом он заявил во время выступления во Флориде.
Он поблагодарил сторонников за поддержку “в этот непростой период жизни”.
Во Флориде Трамп провел первое массовое мероприятие после того, как стало известно о его заражении.
Теперь он намерен значительно увеличить число поездок по стране и выступлений в рамках предвыборной кампании.
“Как здорово вернуться. Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании”, – сказал Трамп.
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что последние тесты президента на коронавирус показали отрицательный результат. Врач утверждает, что глава Белого дома не заразен для окружающих.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани опубликовала документ о том, как себя чувствует президент.
В документе сказано, что из клиники Трампа выписывали не только на основании тестов, но и по данным РНК и ПЦР-тестов и анализа вирусной культуры.
“Всеобъемлющие данные, в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о снятии ограничений на распространение инфекций легли в основу оценки, сделанной нашей командой медиков, о не заразности президента”, – сказано в письме Шона Конли.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.