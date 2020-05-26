Ролик опубликован на Facebook-странице Трампа.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе кандидат в президенты США Джо Байдена, общаясь с темнокожим радиоведущим Charlamagne Tha God, заявил, что темнокожие избиратели, которые еще не решили, за кого голосовать будут голосовать, — “не черные”.

“Послушайте, вы должны увидеться с нами, когда приедете в Нью-Йорк, вице-президент Байден. До ноября еще долго, у нас есть много вопросов”, — сказал Charlamagne Tha God. “У вас есть много вопросов, но я говорю вам, если у вас есть проблема с выяснением того, со мной вы или с Трампом, тогда вы не чернокожий”, — ответил Байден.

В результате избирателя раскритиковали политика в Сети. Сторонники Берни Сандерса, вышедшего из президентской гонки, предостерегали Байдена, что из-за таких высказываний он может лишиться поддержки темнокожего населения и проиграть выборы.

Не упустил этот инцидент из виду и противник Байдена на грядущих выборах, действующий президент Дональд Трамп.

Он опубликовал в соцсетях ролик, представляющий из себя нарезку кадров с Байденом, произносящим скандальную реплику, и темнокожими мужчинами, которые во время похорон несут гроб и танцуют (мем, который стал популярным несколько месяцев назад).

В ролике на гробу появляется надпись “Президент Байден” — логотип президентской кампании Байдена.