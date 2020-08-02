Дональд Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год на сумму $446 млн.

Декларацию разместило бюро по вопросам этики при правительстве США в Twitter.

Большую часть дохожов Трампу принесли резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель Trump International Hotel в Вашингтоне.

Резиденцию Мар-а-Лаго использовали для встреч на высшем уровне – она принесла Трампу $21,4 млн (в 2018 году – $22,7 млн).

Заработок от курорта в Майами, где должен был пройти саммит лидеров стран G7, составил $77,2 млн ($75,9 млн).

Сумма доходов от отеля Trump International Hotel в Вашингтоне составила $40,5 млн ($40,8 млн).

The President’s certified annual financial disclosure report for CY 2019 is now available here (pdf): https://t.co/J749nCZIfb — U.S. OGE (@OfficeGovEthics) July 31, 2020