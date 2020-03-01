Об этом пишет американское издание The Washington Post.
“Она была замечательной женщиной”, — добавил Трамп.
Но как оказалось, в одной из больниц в пригороде Сиэтла умер мужчина, а не женщина.
При этом работники здравоохранения в районе Сиэтла подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом и выразили опасение, так как пожилые люди относятся к числу наиболее уязвимых к вирусу.
Чиновники в Калифорнии и Иллинойсе объявили еще по одному случаю заболевания.
Дональд Трамп сообщил о вероятности появления новых случаев инфицирования в США, однако заверил, что страна готова к любому развитию ситуации.
- Ранее сообщалось, что в США, Таиланде и Австралии зарегистрированы первые случаи смерти от коронавируса COVID-19.