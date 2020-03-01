Об этом пишет американское издание The Washington Post.

“Она была замечательной женщиной”, — добавил Трамп.

Но как оказалось, в одной из больниц в пригороде Сиэтла умер мужчина, а не женщина.

При этом работники здравоохранения в районе Сиэтла подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом и выразили опасение, так как пожилые люди относятся к числу наиболее уязвимых к вирусу.

Чиновники в Калифорнии и Иллинойсе объявили еще по одному случаю заболевания.

Дональд Трамп сообщил о вероятности появления новых случаев инфицирования в США, однако заверил, что страна готова к любому развитию ситуации.