Президент США Дональд Трамп заявил, что он не собирается возобновлять переговоры по торговой сделке с Китаем, чтобы пересматривать ее условия.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп рассказал, что в китайских СМИ появилась информация о том, что правительственные советники в Пекине якобы настаивают на новых переговорах и пересмотрены некоторых пунктов из первой фазы договора, что делает его недействительным. В ответ американский президент сказал, что таких переговоров не будет.

В январе Трамп и вовсе заявлял, что готов отказаться от торгового соглашения. Теперь он требует от Пекина отчитаться, выполнил ли Китай требование о массовом увеличении закупок американских товаров.

“Мне это не интересно. Мы подписали сделку. Я тоже это слышал, они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать ее более выгодной для себя”, – возмутился Трамп слухам о новых потенциальных переговорах.

Через несколько часов после такого заявления Трампа китайские импортеры купили около 240 тысяч тонн американской сои, а также сказали, что это лишь начало “массовой закупки”.

Согласно торговому соглашению, Пекин еще в январе обязан был начать закупку американских товаров на не менее, чем 200 миллиардов долларов. товары должны были поступать в Китай на протяжении двух лет. В ответ Вашингтон обещал поэтапно ослаблять повышение тарифов в отношении китайских товаров.

Клит Виллемс, бывший торговый советник Белого дома, который принимал активное участие в переговорах между США и Китаем, сказал, что Китай выполнил большинство структурных положений в рамках “Фазы 1” соглашения, включая новые правила по защите интеллектуальной собственности.

С 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. Комментируя такое решение, президент Трамп отмечал, что несмотря на повышение пошлин до 25 %, США и Китай продолжают конструктивный диалог в поиске решений относительно введения новых пошлин

1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.