Президент США Дональд Трамп в сентябре использовал приближение урагана "Дориан", как предлог, чтобы не поехать в Польшу, где мог встретиться с украинским лидером Владимир Зеленским.

Такое мнение в интервью MSNBC высказал партнер президентского адвоката Рудольфа Джулиани, Лев Парнас.

Он заявил, что Президента Зеленского еще в мае попросили начать расследование в отношении Хантера Байдена, а если это не сделают, то лишат Украину “всей американской помощи”.

Так как этого не последовало и последующие попытки организовать встречу президентского помощника Джулиани с Зеленским оказались безуспешными, Трамп не пожелал лично встречаться с украинским лидером, отменив визит в Польшу под предлогом приближения урагана “Дориан”.

В то же время американские СМИ писали, что часть субботнего дня Трамп провел играя в гольф, тогда как мог находиться в Польше на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Также в Варшаве была запланирована встреча Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого украинский лидер провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом.

Парнас также утверждает, что Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.

“Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать заявление (о начале расследования по Байдену, – ред.)”, – рассказал Парнас.