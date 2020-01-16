Такое мнение в интервью MSNBC высказал партнер президентского адвоката Рудольфа Джулиани, Лев Парнас.
Он заявил, что Президента Зеленского еще в мае попросили начать расследование в отношении Хантера Байдена, а если это не сделают, то лишат Украину “всей американской помощи”.
Так как этого не последовало и последующие попытки организовать встречу президентского помощника Джулиани с Зеленским оказались безуспешными, Трамп не пожелал лично встречаться с украинским лидером, отменив визит в Польшу под предлогом приближения урагана “Дориан”.
В то же время американские СМИ писали, что часть субботнего дня Трамп провел играя в гольф, тогда как мог находиться в Польше на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Также в Варшаве была запланирована встреча Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого украинский лидер провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом.
Парнас также утверждает, что Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.
“Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать заявление (о начале расследования по Байдену, – ред.)”, – рассказал Парнас.
- Во вторник, 14 января, Палата представителей Конгресса США предоставила новые доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, содержащие рукописные заметки, электронные письма, документы и зашифрованные сообщения.