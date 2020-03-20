Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир, сообщает Reuters.

Планируется, что встреча онлайн не состоится, но представители G7 смогут пообщаться в формате видеотелеконференции.

“Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференции”, – сказал Дир.

Трамп провел уже провел такую конференцию с лидерами крупнейших промышленно развитых стран мира в начале этой недели и планирует повторить это в апреле, мае и июне, когда должна была состояться физическая встреча на президентском ретрите в Мэриленде.

Белый дом рассматривает такое изменение, как часть усилий по смягчению последствий для борьбы с коронавирусом. Как правило, страны посылают большие делегации со своими лидерами на саммиты G7, и журналисты со всего мира собираются для освещения встречи.

Стоит напомнить, что G7 состоит из Соединенных Штатов, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии, Великобритании, а также Европейского Союза.

В 2018 году президент США Догнальд Трамп заявлял, что Россия должна принимать участие в саммите стран “Большой семерки” (G7). По его словам, РФ необходимо “позволить вернуться”, потому что эта страна должна находиться “за столом переговоров”.