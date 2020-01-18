Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на заявления партнера своего адвоката Льва Парнаса о том, что он якобы был в курсе деятельности последнего в Украине.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Трамп считает, что Парнас лжет, когда заявляет о том, что по инициативе президента со стороны американских чиновников и Белого дома осуществлялось давление на Украину с требованием начать расследование в отношении Хантера Байдена.

“Очередной обман. Возможно, он хочет получить соглашение для себя”, – заявил Трамп.

До этого пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Парнас – “лицо, освобожденное под залог за федеральные преступления и пытается уменьшить свой возможный срок заключения”.

Ранее Парнас заявлял, что американская администрация еще в мае просила Президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, а если это не сделают, то лишат Украину “всей американской помощи”.

Также он говорил о том, что Трамп отменил визит в Польшу в сентябре, чтобы не увидеться с Зеленским, под предлогом приближения урагана “Дориан” к США.

Советница Трампа Келлиан Конуэй раскритиковала внимание СМИ к Парнасу, предположив, что он не заслуживает интервью.

“Я бы только предостерегла против этого, потому что заявления против Дональда Трампа не означают, что он честен или заслуживает доверия, или что он хороший человек или не осужден по уголовному делу”, – сказала она журналистам.

В министерстве юстиции США назвали слова Парнаса “100% ложью”.