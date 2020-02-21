Соответствующий пост Трамп опубликовал в Twitter.
Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью поспособствовать переизбранию Дональда Трампа. После обнародования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.
В пятницу, 21 февраля, Трамп заявил, что сообщение американских спецслужб о том, что Россия снова вмешивается в президентские выборы в его пользу, — фейк, подготовленный демократами.
“Демократы в Конгрессе начинают еще одну кампанию по дезинформации, заявляя, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от демократов, которые ничего не делают, и до сих пор, спустя две недели, не смогли подсчитать свои голоса в Айове”, — написал Трамп.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественную веру в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.