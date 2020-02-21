Президент США Дональд Трамп отрицает, что Россия вмешивается в американские выборы, чтобы поспособствовать его переизбранию.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в Twitter.

Как сообщалось ранее, разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью поспособствовать переизбранию Дональда Трампа. После обнародования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.

В пятницу, 21 февраля, Трамп заявил, что сообщение американских спецслужб о том, что Россия снова вмешивается в президентские выборы в его пользу, — фейк, подготовленный демократами.

“Демократы в Конгрессе начинают еще одну кампанию по дезинформации, заявляя, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от демократов, которые ничего не делают, и до сих пор, спустя две недели, не смогли подсчитать свои голоса в Айове”, — написал Трамп.