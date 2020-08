Это произошло во время последнего брифинга президента.

Трамп подумал, что его спрашивают о протестах против расизма в Портленде, но потом понял, что речь о Беларуси.

“Поддерживаю ли я протестующих и террористов?”, – переспросил Трамп.

После этого Трампу пояснили, что речь идет о Беларуси. Президент ответил, что “не видит много демократии в этой стране”.

Он обратил внимание на то, что демократия – важная составляющая часть цивилизованного общества.

“Не похоже, что мы видим много демократии в Беларуси. Там, безусловно, прошел очень большой марш, и он, кажется, был мирным”, – заявил Трампа.

Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip — "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi

— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020