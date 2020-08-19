Это произошло во время последнего брифинга президента.
Трамп подумал, что его спрашивают о протестах против расизма в Портленде, но потом понял, что речь о Беларуси.
“Поддерживаю ли я протестующих и террористов?”, – переспросил Трамп.
После этого Трампу пояснили, что речь идет о Беларуси. Президент ответил, что “не видит много демократии в этой стране”.
Он обратил внимание на то, что демократия – важная составляющая часть цивилизованного общества.
“Не похоже, что мы видим много демократии в Беларуси. Там, безусловно, прошел очень большой марш, и он, кажется, был мирным”, – заявил Трампа.
Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip — "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi
— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- 9 августа в Беларуси вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.