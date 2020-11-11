Covid-19 Украина

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Трамп победил на Аляске и получил голоса трех выборщиков

Республиканец Дональд Трамп победил в штате Аляска (три выборщики) по итогам выборов, состоявшихся в США 3 ноября.

Среда, 11 ноября 2020, 18:12

Об этом сообщает телеканал CNN.

По их оценке, Трамп набирает 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Его соперник демократ Джозеф Байден заручился 39,1% голосов избирателей штата. Таким образом действующий президент США получает 217 голосов членов коллегии выборщиков, а Байден остается при 279.

СМИ пока не прогнозируют результат подсчета голосов в штатах Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков) и Аризона (11 выборщиков). Голосов выборщиков этих трех штатов недостаточно для того, чтобы Трамп набрал 270, необходимых для переизбрания главой государства.

Теги: вибори президента США, вибори президента США, Джо Байден, Дональд Трамп

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