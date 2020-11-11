Трамп победил на Аляске и получил голоса трех выборщиков

Об этом сообщает телеканал CNN.
По их оценке, Трамп набирает 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Его соперник демократ Джозеф Байден заручился 39,1% голосов избирателей штата. Таким образом действующий президент США получает 217 голосов членов коллегии выборщиков, а Байден остается при 279.
СМИ пока не прогнозируют результат подсчета голосов в штатах Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков) и Аризона (11 выборщиков). Голосов выборщиков этих трех штатов недостаточно для того, чтобы Трамп набрал 270, необходимых для переизбрания главой государства.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает безосновательно подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.
- Также стало известно, что в начале следующего года, когда новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 45-й президент США Дональд Трамп потеряет привилегии в Twitter, благодаря которым его фейковые сообщения обозначали, но не удаляли.
- В Сети массово распространяют фейк о том, что кандидат в президенты США Джо Байден якобы проигрывает в Пенсильвании.