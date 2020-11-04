Об этом сообщает The New York Times.
В штате с населением около 29 миллионов человек проголосовали более 10 миллионов.
Так, за Трампа отдали голоса 52,2% избирателей, а за Байдена – 46,4%.
В связи с тем, что Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов, его приближение к отметке в 270 голосов выборщиков стало реальнее.
Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправляли бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.
Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.
Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.
В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
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