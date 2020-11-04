Кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграл в штате Техас, получив 38 голосов выборщиков. В этом крупном штате традиционно выигрывают представители Республиканской партии.

Об этом сообщает The New York Times.

В штате с населением около 29 миллионов человек проголосовали более 10 миллионов.

Так, за Трампа отдали голоса 52,2% избирателей, а за Байдена – 46,4%.

В связи с тем, что Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов, его приближение к отметке в 270 голосов выборщиков стало реальнее.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправляли бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.