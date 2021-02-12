Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию четырех осведомленных источников.

В частности, у Трампа был чрезвычайно низкий уровень кислорода в крови: сатурация упала до 80 %, хотя заболевание считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови падает до 90 %.

Также у экс-президента наблюдались проблемы с легкими, которые обычно связывают с пневмонией.

Некоторые чиновники считали, что его нужно будет подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

В частности, в легких Трампа были обнаружены инфильтраты, которые возникают, когда легкие воспалены и содержат жидкость или бактерии. Их присутствие, особенно когда у пациента проявляются другие симптомы, может быть признаком обострения болезни.

Издание отмечает, что новая информация о борьбе Трампа с коронавирусом свидетельствует об ограниченном, а иногда и вводящем в заблуждение, характере раскрытой в то время информации о его состоянии. Тем более, что в возрасте 74 лет, с избыточным весом, он был подвержен риску тяжелого заболевания.

2 октября у Трампа появились проблемы с дыханием и температура, на следующий день его доставили в больницу, где назначили экстренное лечение.

Экс-президент не хотел ехать туда, но помощники говорили ему, что он может принять это решение сам или рискнуть дождаться, пока Секретная служба США не будет вынуждена увести его, если ему станет хуже.

Пока Трамп находился в больнице Уолтера Рида, представители Белого дома пытались преуменьшить серьезность ситуации, заявив, что он находится в хорошем настроении.

Он покинул больницу через три дня, устроив короткую поездку на своем бронированном внедорожнике, чтобы помахать толпе сторонников у здания.

До сих пор неизвестно был ли Трамп уже болен COVID-19, когда он участвовал в президентских дебатах 29 сентября, всего за два дня до публичного объявления о позитивном тесте, и за три дня до ухудшения состояния.