Президент США Дональд Трамп опубликовал указ, согласно которому компания ByteDance должен в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с приложением TikTok.

Документ опубликован на сайте министерства финансов США.

Как сообщалось ранее, в начале августа Трамп распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны через 45 суток.

Неделю спустя он подписал еще один указ. В нем президент заверил, что “есть достоверные доказательства того, что […] компания […] может принять меры, которые угрожают национальной безопасности США”.

Новый указ обязывает китайскую компанию ByteDance, которая владеет сервисом, отказаться от использования приложения TikTok для обмена видео в США в течение 90 дней (этот срок может быть дополнительно расширен на срок до 30 дней).

Также в этот срок компания уничтожить все данные, полученные от пользователей TikTok в Соединенных Штатах и ​​известить о выполнении Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

Кроме этого, ByteDance имеет избавиться от всех материальных, нематериальных активов или имущества в США.

Как отмечает Reuters, новый указ усиливает давление на ByteDance с целью заставить продать TikTok и юридически подкрепляет жесткие меры правительства США в отношении китайского приложения.

Документ также расширяет полномочия официальных лиц США — они могут проверять данные и информационные системы TikTok и ByteDance в то время, когда ведутся переговоры о его продаже.