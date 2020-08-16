Документ опубликован на сайте министерства финансов США.
Как сообщалось ранее, в начале августа Трамп распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны через 45 суток.
Неделю спустя он подписал еще один указ. В нем президент заверил, что “есть достоверные доказательства того, что […] компания […] может принять меры, которые угрожают национальной безопасности США”.
Новый указ обязывает китайскую компанию ByteDance, которая владеет сервисом, отказаться от использования приложения TikTok для обмена видео в США в течение 90 дней (этот срок может быть дополнительно расширен на срок до 30 дней).
Также в этот срок компания уничтожить все данные, полученные от пользователей TikTok в Соединенных Штатах и известить о выполнении Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).
Кроме этого, ByteDance имеет избавиться от всех материальных, нематериальных активов или имущества в США.
Как отмечает Reuters, новый указ усиливает давление на ByteDance с целью заставить продать TikTok и юридически подкрепляет жесткие меры правительства США в отношении китайского приложения.
Документ также расширяет полномочия официальных лиц США — они могут проверять данные и информационные системы TikTok и ByteDance в то время, когда ведутся переговоры о его продаже.
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