Президент США Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, собирается организовать мероприятие на 2 тысячи человек на лужайке Белого дома.

Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

В рамках запланированного мероприятия, Трамп произнесет несколько заявлений с балкона Белого дома. На вечер разослали около 2 тысяч приглашений.

В администрации президента уже заявили, что такое мероприятие может вызвать критику относительно легкомысленного отношения Трампа к коронавирусу.

Все участники должны прийти в масках, заполнить специальные анкеты, им будут проверять температуру.