Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.
В рамках запланированного мероприятия, Трамп произнесет несколько заявлений с балкона Белого дома. На вечер разослали около 2 тысяч приглашений.
В администрации президента уже заявили, что такое мероприятие может вызвать критику относительно легкомысленного отношения Трампа к коронавирусу.
Все участники должны прийти в масках, заполнить специальные анкеты, им будут проверять температуру.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.