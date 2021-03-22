Бывший президент США Дональд Трамп, которого забанили в Twitter и Facebook, планирует запустить собственную соцсеть в ближайшие месяцы.

Об этом телеканалу Fox News сообщил пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

Миллер рассказал, что Трамп “вернется в социальные сети, вероятно, через два-три месяца” со своей собственной платформой.

По его словам, новая соцсеть привлечет десятки миллионов новых пользователей и “полностью изменит правила игры”.

“Я думаю, это станет самым “горячим билетом” в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп”, – сказал Миллер.

Также он добавил, что к Трампу по этому поводу обращались разные компании и что он сейчас ведет переговоры.

Напомним, действие учетной записи Трампа в Twitter и других соцсетях было остановлено после его подстрекательства к беспорядкам в Капитолии США 6 января, когда сотни сторонников бывшего президента штурмовали здание Капитолия. О том, почему Трамп получил пожизненный бан в Twitter, #Буквы рассказывали в материале.