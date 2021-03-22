Об этом телеканалу Fox News сообщил пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.
Миллер рассказал, что Трамп “вернется в социальные сети, вероятно, через два-три месяца” со своей собственной платформой.
По его словам, новая соцсеть привлечет десятки миллионов новых пользователей и “полностью изменит правила игры”.
“Я думаю, это станет самым “горячим билетом” в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп”, – сказал Миллер.
Также он добавил, что к Трампу по этому поводу обращались разные компании и что он сейчас ведет переговоры.
Напомним, действие учетной записи Трампа в Twitter и других соцсетях было остановлено после его подстрекательства к беспорядкам в Капитолии США 6 января, когда сотни сторонников бывшего президента штурмовали здание Капитолия. О том, почему Трамп получил пожизненный бан в Twitter, #Буквы рассказывали в материале.
- Социальная сеть Twitter также заблокировала аккаунты ряда сторонников Дональда Трампа, которые на своих страницах продвигали теории заговора сообщества QAnon.
- 16 января социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам Дональда Трампа после их блокировки.
- 5 марта генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицка рассказала, что платформа собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, но не сейчас.
- В феврале бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, поскольку он “уже не тот”.