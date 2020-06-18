Президент США Дональд Трамп говорил, что китайские власти поступают правильно – занимаясь строительством концлагерей (центров перевоспитания) для уйгурских мусульман.

Об этом написал экс-советник Трампа Джон Болтон в книге “Комната, где это произошло”, сообщает американский телеканал СNN.

Речь идет о концлагерях на юге Китая. Там принудительно содержат граждан Китая, исповедующих ислам, без проведения следствия, без решения суда, без предъявления обвинений и каких-либо ограничений срока пребывания. Такие “заведения” в Китае называют “центрами перевоспитания”.

Иностранные правозащитные организации такие учреждения квалифицируют как китайские аналоги нацистских концентрационных лагерей с условиями содержания узников, аналогичными с условиям содержания евреев в немецких концлагерях.

На обеде во время встречи G-20 в Осаке в июне 2019 года, когда присутствовали только лидеры стран и переводчики, Трамп подбодрил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина относительно строительства таких концлагерей.

Тот объяснял Трампу, почему строит центры перевоспитания (концлагеря) в Синьцзяне.

Трамп ему ответил, что Си должен продолжать, так как это абсолютно правильно.

По словам Болтона, сотрудник Совета национальной безопасности по Азии Мэтью Поттингер передавал ему, что Трамп заявлял нечто подобное и во время своей поездки в Китай в ноябре 2017 года.

Также Болтон отметил, что Трамп отказывался реагировать на такие шаги Китая санкциями, мотивируя это тем, что между странами продолжаются “торговые переговоры”.

“Религиозные репрессии в Китае также не были в повестке дня Трампа; будь то католическая церковь или Фалуньгун, они не регистрировались”, – пишет Болтон.