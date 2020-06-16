После нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии президент США Дональда Трамп опубликовал приказ о реформе правоохранительной системы.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Во вторник, 16 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, которая направлена на “поощрение внедрения правоохранительными органами лучших практик защиты сообщества, которому они служат”.

Указом предусмотрено, что генеральный прокурор Уильям Барр будет выделять грантовые средства только тем правоохранительным органам, которые соответствуют высоким стандартам, “в том числе в отношении применения силы и деэскалации, с подтверждение авторитетных независимых органов”.

Перед подписанием указа американский лидер обозначил, что имеется в виду под “высокими стандартами”, сообщает Agence France-Presse.

“В рамках этого нового процесса аттестации удушающие приемы будут запрещены, за исключением случаев, когда жизнь офицера находится под угрозой. Кроме того, мы рассматриваем новое продвинутое и мощное, менее смертоносное оружие, которое поможет предотвратить смертельные случаи”, — объяснил Трамп.

Также указом предусмотрено введение общенациональной базы данных о проступках полицейских, связанных с чрезмерным применение силы.

Кроме того, в соответствии с указом администрация Трампа намерена акцентировать внимание на проведении обучающих программ для сотрудников полиции и социальных служб по работе с инцидентами с психически больными, зависимыми и бездомными людьми. В приказе говорится и о том, что касательно случаев неправомерных действий со стороны полиции в отношении представителей афроамериканских общин правоохранителям необходимо “удвоить усилия по оперативному рассмотрению”.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов против расизма и полицейской агрессии демократы внесли в Конгресс США законопроект, которые предусматривает значительные ограничения полномочий полиции.

Трамп, комментируя этот закон, заявил: “В этом году было зарегистрировано самое низкое число преступлений в истории нашей страны, и теперь радикальные левые демократы хотят лишить финансирования и отказаться от нашей полиции”.