Американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга. В США рассчитывают, что этот закон станет "новым мощным орудием" для привлечения к ответственности тех, кто участвовал в уничтожении свобод в Гонконге.

Об этом сообщает Financial Times.

Этот закон вводит ограничения в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Трамп подписал исполнительный указ, лишающий специальный административный район особого статуса.

Он пояснил, что теперь к Гонконгу теперь будет такое же отношение, как и к материковому Китаю. То есть закон предусматривает отмену специальных привилегий, особого отношения в экономической сфере и экспорта технологий особой важности.

Трамп считает, что из-за закона о санкциях Гонконг не сможет конкурировать со свободными рынками.

Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что введет контрмеры, в том числе ответные санкции в отношении физических и юридических лиц США без указания целей. В ведомстве призвали США “исправить свои ошибки” и прекратить вмешиваться в вопрос, который, по их мнению, является внутренним делом Китая.

По новому закону китайские власти могут наказывать за действия, которые в Пекине посчитают угрожающими национальной безопасности, в обход местного законодательства Гонконга.