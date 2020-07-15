Об этом сообщает Financial Times.
Этот закон вводит ограничения в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Трамп подписал исполнительный указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
Он пояснил, что теперь к Гонконгу теперь будет такое же отношение, как и к материковому Китаю. То есть закон предусматривает отмену специальных привилегий, особого отношения в экономической сфере и экспорта технологий особой важности.
Трамп считает, что из-за закона о санкциях Гонконг не сможет конкурировать со свободными рынками.
Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что введет контрмеры, в том числе ответные санкции в отношении физических и юридических лиц США без указания целей. В ведомстве призвали США “исправить свои ошибки” и прекратить вмешиваться в вопрос, который, по их мнению, является внутренним делом Китая.
По новому закону китайские власти могут наказывать за действия, которые в Пекине посчитают угрожающими национальной безопасности, в обход местного законодательства Гонконга.
- Ранее Трамп анонсировал санкции против Китая за “подрыв автономии” Гонконга.