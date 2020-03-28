Президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act) о выделение помощи американской экономике на сумму в 2,2 триллиона долларов.

Об этом сообщается на странице президента в Twitter.

Американский лидер отметил, что эта сумма вдвое больше ранее принятого крупнейшего пакета.

“Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории – вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны”, – написал лидер США.

До этого Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Этот закон станет финансовым импульсом для экономики. Деньги, в первую очередь, предназначены для оказания помощи американским рабочим и бизнесу разного уровня.

Пакет включает помощь в сумме $1200 для каждого взрослого американца и по $500 на несовершеннолетних.

Кроме того, в программе предусмотрено 500 миллиардов долларов для предприятий, штатов и городов. Для малых предприятий будет выделено 367 миллиардов. Больницы получат 130 миллиардов долларов и будет расширено страхование по безработице.

Данная мера поможет поддерживать экономику США три месяца.