Об этом сообщается на странице президента в Twitter.
Американский лидер отметил, что эта сумма вдвое больше ранее принятого крупнейшего пакета.
“Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории – вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны”, – написал лидер США.
До этого Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Этот закон станет финансовым импульсом для экономики. Деньги, в первую очередь, предназначены для оказания помощи американским рабочим и бизнесу разного уровня.
Пакет включает помощь в сумме $1200 для каждого взрослого американца и по $500 на несовершеннолетних.
Кроме того, в программе предусмотрено 500 миллиардов долларов для предприятий, штатов и городов. Для малых предприятий будет выделено 367 миллиардов. Больницы получат 130 миллиардов долларов и будет расширено страхование по безработице.
Данная мера поможет поддерживать экономику США три месяца.
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