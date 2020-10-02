Президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп согласился на еще одни дебаты со своим оппонентом Джо Байденом, но при определенных условиях.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

Как сообщалось ранее, комиссия по президентским дебатам США приняла решение внести некоторые изменения в порядок проведения двух следующих раундов дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Трамп отреагировал на такую ​​новость, посоветовав комиссии найти нового ведущего и умнее кандидата от демократов. В свою очередь Байден сказал, что поддержит любые изменения.

В четверг МакЭнани заявила, что Трамп готов на второй этап дебатов, если модератор будет изменен.

“Что касается изменений правил комиссии, вчера президент четко выразил свое мнение по этому поводу, что, по его мнению, единственным способом справедливых дебатов является изменение модератора и изменение кандидата от демократов. Он хочет дебатировать, он планирует быть на дебатах, но он хочет, чтобы правила были честными, хочет честного обмена и не хочет правил, которые охватывают неспособность определенного кандидата хорошо работать”, — сказал МакЭнани.

Отметим, вторые дебаты назначены на 15 октября в Майами. Стив Скалли, политический редактор C-SPAN, должно быть модератором.