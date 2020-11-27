Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за кандидата от демократов на выборах Джо Байдена.

Об этом пишет Reuters.

Так, выступая перед журналистами по случаю Дня Благодарения, Трамп сказал, что если Байден, который должен быть приведен к присяге 20 января, будет официально объявлен победителем Коллегией выборщиков, он покинет Белый дом.

Но, по его словам, ему будет трудно уступить, потому что “имело место массовое мошенничество“.

“Это были сфальсифицированные выборы … на самом высоком уровне“, – заявил Трамп.

В США кандидат становится президентом, набирая большинство “выборных“ голосов, а не набирая большинство голосов в общенациональном народном голосовании.

Байден выиграл выборы с 306 голосами коллегии выборщиков против 232 Трампа, и выборщики должны встретиться 14 декабря, чтобы официально оформить результат. Байден также опережает Трампа более чем на 6 миллионов в общем подсчете голосов.