Президент Америки Дональд Трамп похвастался, что демократы не добьются его импичмента, поскольку в Сенате большинство республиканцев, которые не проголосуют против него.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он считает, что спикер Палаты представителей “сумасшедшая Нэнси Пелоси”, начала процедуру импичмента Трампа только из-за того, что демократы имеют большинство.

“Она не получила ни одного голоса от республиканцев, потому что преступления не было, а телефонный разговор с Украиной был идеальным, без какого-либо давления”, – написал Трамп.

Он подчеркнул, что для начала процедуры импичмента должны были высказаться представители обеих партий, но этого не произошло.

“Этот странный процесс импичмента был несправедливым, без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей”, – напомнил он.

Он назвал демократов “лицемерами”, и обвинил Пелоси в том, что она якобы пытается переманить на свою сторону республиканцев, чтобы получить большинство голосов для импичмента во время голосования в Сенате.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.