Covid-19 Украина

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Трамп помиловал двух фигурантов дела о вмешательстве РФ в выборы

Дональд Трамп помиловал 15 человек, в том числе двух фигурантов дела, признанных виновными во лжи ФБР во время расследования вмешательства России в избирательную кампанию в 2016 году.

Среда, 23 декабря 2020, 10:55

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Бывший помощник кампании Джордж Пападопулос и адвокат Алекс ван дер Зваан – среди тех, кого помиловал президент.

Трамп также помиловал четырех охранников, участвовавших в резне в Ираке в 2007 году, и двух бывших конгрессменов.

Ожидается, что он еще раз помилует, прежде чем покинуть свой пост в следующем месяце.

Президенты перед завершением своего срока часто используют право на помилование.

Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан отбыли короткие сроки тюремного заключения.

Пападопулос признал себя виновным в 2017 году во лжи ФБР относительно сроков встреч с предполагаемыми представителями России в период подготовки к выборам 2016 года. Он был первым бывшим помощником Трампа, арестованным в ходе расследования дела, проводимого специальным советником Робертом Мюллером.

Джордж Пападопулос подякував Трампу.

Алекс ван дер Зваан – зять российского миллиардера Германа Хана. Зваан также фигурировал в расследовании о российском вмешательстве в американские выборы и в феврале 2018 признал свою вину в даче ложных показаний.

  • 24 марта 2019 года министр юстиции, Генеральный прокурор США Уильям Барр направил в Конгресс США основные заключения расследования Роберта Мюллера. В четырехстраничном документе он написал, что спецпрокурор признал отсутствие сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российской властью.
  • 18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования предполагаемого вмешательства Российской Федерации в американские выборы в 2016 году. В докладе более 400 страниц. Половина посвящена расследованию связей с Россией, еще половина – препятствованию правосудию со стороны Трампа.
  • 29 апреля глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что не согласен давать показания относительно отчета спецпрокурора Роберта Мюллера перед Палатой представителей на закрытом заседании.
Теги: іноземне втручання, Дональд Трамп, помилование

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