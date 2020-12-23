Трамп помиловал двух фигурантов дела о вмешательстве РФ в выборы

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Бывший помощник кампании Джордж Пападопулос и адвокат Алекс ван дер Зваан – среди тех, кого помиловал президент.
Трамп также помиловал четырех охранников, участвовавших в резне в Ираке в 2007 году, и двух бывших конгрессменов.
Ожидается, что он еще раз помилует, прежде чем покинуть свой пост в следующем месяце.
Президенты перед завершением своего срока часто используют право на помилование.
Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан отбыли короткие сроки тюремного заключения.
Пападопулос признал себя виновным в 2017 году во лжи ФБР относительно сроков встреч с предполагаемыми представителями России в период подготовки к выборам 2016 года. Он был первым бывшим помощником Трампа, арестованным в ходе расследования дела, проводимого специальным советником Робертом Мюллером.
Джордж Пападопулос подякував Трампу.
Алекс ван дер Зваан – зять российского миллиардера Германа Хана. Зваан также фигурировал в расследовании о российском вмешательстве в американские выборы и в феврале 2018 признал свою вину в даче ложных показаний.
- Ранее президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который был единственным чиновником Белого дома, осужденным в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
- 24 марта 2019 года министр юстиции, Генеральный прокурор США Уильям Барр направил в Конгресс США основные заключения расследования Роберта Мюллера. В четырехстраничном документе он написал, что спецпрокурор признал отсутствие сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российской властью.
- 18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования предполагаемого вмешательства Российской Федерации в американские выборы в 2016 году. В докладе более 400 страниц. Половина посвящена расследованию связей с Россией, еще половина – препятствованию правосудию со стороны Трампа.
- 29 апреля глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что не согласен давать показания относительно отчета спецпрокурора Роберта Мюллера перед Палатой представителей на закрытом заседании.