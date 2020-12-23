Трамп помиловал двух фигурантов дела о вмешательстве РФ в выборы

Дональд Трамп помиловал 15 человек, в том числе двух фигурантов дела, признанных виновными во лжи ФБР во время расследования вмешательства России в избирательную кампанию в 2016 году.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Бывший помощник кампании Джордж Пападопулос и адвокат Алекс ван дер Зваан – среди тех, кого помиловал президент.

Трамп также помиловал четырех охранников, участвовавших в резне в Ираке в 2007 году, и двух бывших конгрессменов.

Ожидается, что он еще раз помилует, прежде чем покинуть свой пост в следующем месяце.

Президенты перед завершением своего срока часто используют право на помилование.

Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан отбыли короткие сроки тюремного заключения.

Пападопулос признал себя виновным в 2017 году во лжи ФБР относительно сроков встреч с предполагаемыми представителями России в период подготовки к выборам 2016 года. Он был первым бывшим помощником Трампа, арестованным в ходе расследования дела, проводимого специальным советником Робертом Мюллером.

Джордж Пападопулос подякував Трампу.

Алекс ван дер Зваан – зять российского миллиардера Германа Хана. Зваан также фигурировал в расследовании о российском вмешательстве в американские выборы и в феврале 2018 признал свою вину в даче ложных показаний.

Ранее президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который был единственным чиновником Белого дома, осужденным в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.